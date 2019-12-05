Семиэтажная парковка почти на 1 тыс. мест появится около парка "Останкино"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Многоуровневая парковка почти на 1 тыс. мест появится на улице Хованская в Останкинском районе Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

"На северо-востоке столицы построят многоуровневый паркинг на 999 машино-мест, Мосгосстройнадзор уже оформил разрешение на строительство объекта. Паркинг расположится по адресу: улица Хованская, дом 18 (СВАО, Останкинский) на месте недостроенного здания", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.

Уточняется, что здание площадью 27,54 тыс. кв. м и высотой 22,8 м будет состоять из семи этажей. Финансирование смешанное, - частично деньги выделит город, частично будут привлечены средства инвестора. На первом этаже паркинга предусмотрено отапливаемое помещение охраны, санузлы для посетителей, включая приспособленный для маломобильных граждан, подсобные помещения. Первый этаж рассчитан на 129 машино-мест, 20 из которых предназначены для инвалидов.

На этажах со второго по седьмой смогут разместиться по 145 машин. Попасть на верхние этажи можно будет с помощью двух однопутных круглых рам, а для удобства посетителей в здании будут работать два лифта. Согласно проектной документации, фасад украсят алюминиевые планки, волнообразно изогнутые по периметру паркинга, что придаст зданию легкий, ажурный силуэт, добавит эффект прозрачности.

"После того, как застройщик подаст в комитет уведомление о начале строительства, будет утверждена программа проверок, в соответствии с которой будем осуществлять надзор на объекте. К проверкам на разных стадиях работ будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс необходимых лабораторно-инструментальных исследований", - отметил Антосенко.