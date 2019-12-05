Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил награды коллективам предприятий, архитекторам, инженерам, искусствоведам и другим специалистам, ставшим победителями в конкурсе "Московская реставрация - 2019", передает корреспондент ТАСС.

Лауреатами стали более 30 специалистов и организаций, принимавших участие в реставрации 20 объектов культурного наследия. Награды присуждались в шести номинациях: "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За лучший проект реставрации и приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За высокое качество проведения археологических работ" и других. В частности, награды в конкурсе были присуждены за реставрацию таких объектов, как "Дом Тургенева на Остоженке", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", павильон "Азербайджан" на ВДНХ, бывший кинотеатр "Колизей" (театр "Современник") на Чистопрудном бульваре, грот в парке Кусково, Миусское трамвайное депо.

"2019 год стал урожайным, - отреставрировано более 170 объектов. Это огромная работа ваша и ваших коллективов, работа мирового уровня, которая имеет свою специфику и требует высокого профессионализма, погружения. Это общественно-значимая работа, которую оценивают миллионы людей", - сказал мэр.

Он привел в пример ВДНХ, которую после серьезной реставрации посещают десятки миллионов человек ежегодно. "Они не пошли бы туда, если бы не была проведена столь масштабная реставрация. Также миллионы людей приходят на московские улицы, по которым раньше не считали возможным гулять. Памятники паркового искусства раскрывают по-новому наши огромные парковые территории", - отметил Собянин.

Мэр поблагодарил работающих в сфере реставрации зданий и инвесторов, которые финансируют эту деятельность, за уникальную работу и выразил надежду, что со временем в столице не останется ни одного заброшенного памятника архитектуры. "Уверен, что то, что мы делаем, будет продолжаться в ближайшие годы, и наступит момент, когда город не потеряет ни одного памятника, не будет ни одного памятника, который находится в руинированном состоянии", - добавил он.

Конкурс "Московская реставрация" проводился в этом году в девятый раз, за это время его лауреатами стали более 360 человек и организаций. В этом году на участие в конкурсе было подано 96 заявок. По материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, всего в 2011-2019 годах. в Москве были отреставрированы 1384 объекта культурного наследия, на 173 из них работы завершены в этом году. Таким образом, количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза, а доля таких объектов - в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.