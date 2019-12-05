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Поступления страховых взносов в Москве за первые три квартала 2019 года выросли на 11%

Столичные организации перечислили в социальные фонды более 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Поступления страховых взносов от московских компаний в социальные фонды за три квартала 2019 года достигли 1,2 трлн рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Московские организации перечислили за девять месяцев 2019 года в социальные фонды 1,202 трлн рублей страховых взносов - на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Пенсионный фонд РФ московские работодатели в январе-сентябре 2019 года перечислили 921,1 млрд рублей. Взносы в Фонд социального страхования составили 39,5 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования поступило 241,5 млрд рублей.

"Рост поступлений является результатом успешной работы по сокращению серых зарплатных схем в Москве, а также увеличения занятых на московских предприятиях и зарплат москвичей. За восемь месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

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