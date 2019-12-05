Рассекреченные документы военных лет представили на выставке в 20 столичных МФЦ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Документы военных лет, рассекреченные ФСБ и посвященные ключевому моменту в истории Великой Отечественной войны - переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941-1942 годах, представили на культурно-просветительской выставке "Москва - с заботой об истории" в 20 столичных многофункциональных центрах госуслуг. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МФЦ.

"В 20 столичных офисах "Мои Документы" открыли экспозицию "Контрнаступление: переломный момент", посвященную переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941-1942 годах. На выставке впервые представлены документы ФСБ о работе спецшколы УНКВД по Москве и Московской области по подготовке разведывательных и диверсионных групп, о трудной и боевой работе этих групп и партизанского отряда, созданного из работников органов государственной безопасности и внутренних дел", - говорится в сообщении.

Все предоставленные УФСБ Москвы и Московской области документы также можно увидеть в библиотеке "Московской электронной школы". В Главархив горожанами были переданы письма, фронтовые заметки, фотографии и дневники военных лет, которые составили основу выставки. Основная цель проекта - не только сохранить материальные источники, но и рассказать следующим поколениям реальные истории героев, спасших свою Родину.

"В преемственности поколений и состоит главная задача проекта "Москва - с заботой об истории". Мы хотим показать историю глазами очевидцев, рассказать ее устами тех, кто прошел войну. Только таким образом мы сохраним историческую память о тех героях, что подарили нам ясное небо над головой. Менять экспозицию планируем каждый месяц. В скором времени затронем тему Нового года в военных условиях", - приводятся в сообщении слова замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг города Москвы Анастасии Загородниковой.

Во флагманском офисе "Мои Документы" в ЮЗАО также прошла историческая лекция для кадетов и экскурсия по экспозиции "Контрнаступление: переломный момент".