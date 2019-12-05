Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы в четверг вечером оцениваются в восемь из 10 возможных баллов. Об этом свидетельствуют данные на портале "Яндекс. Пробки" по состоянию на 19:40.

В настоящее время затруднено движение практически по всем центральным магистралям города. Низкие скорости зафиксированы в обоих направлениях Садового и Третьего транспортного кольцам, а также на МКАД.

Как отмечается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в связи с моросящим дождем в Москве может быть осложнено движение транспорта, поэтому лучше отказаться от поездок на машине.