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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено практически по всем центральным магистралям города

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы в четверг вечером оцениваются в восемь из 10 возможных баллов. Об этом свидетельствуют данные на портале "Яндекс. Пробки" по состоянию на 19:40.

В настоящее время затруднено движение практически по всем центральным магистралям города. Низкие скорости зафиксированы в обоих направлениях Садового и Третьего транспортного кольцам, а также на МКАД.

Как отмечается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в связи с моросящим дождем в Москве может быть осложнено движение транспорта, поэтому лучше отказаться от поездок на машине.

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