Некапитальные спортобъекты в Москве можно будет возводить без разрешения на строительство

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы упростили возведение в городе некапитальных спортивных объектов, в числе которых спортзалы, физкультурно-оздоровительные комплексы и хоккейные площадки, оно больше не потребует разрешения на строительство. Нововведение облегчит работу для частных инвесторов и сделает спортивную инфраструктуру более доступной для горожан, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве появится новый тип сооружений - некапитальные объекты спортивного назначения, для размещения которых не требуется разрешение на строительство. При этом такие объекты можно будет подключить к водопроводу, канализации, системам электро- и теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, нововведение позволит частным инвесторам возводить некапитальные спортивные центры, что расширит возможности горожан для занятий спортом. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в новую категорию входят универсальные спортивные залы, хоккейные площадки, спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками и теннисными кортами.

Возведение некапитальных объектов спорта будет возможным на основании договора на размещение, который будет заключаться с департаментом городского имущества Москвы на срок от пяти до 15 лет по итогам проведения открытого аукциона. Срок будет зависеть от характеристики объектов и их инвестиционной составляющей. При этом земельные участки инвесторам предоставляться не будут.

"В настоящее время городом прорабатываются конкретные места размещения нового вида некапитальных сооружений. В конце 2019 - начале 2020 года будут объявлены первые торги", - отметил Гаман.