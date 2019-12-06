Камеры появились еще на шести участках "вафельной" разметки на перекрестках Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Видеокамеры появились еще на шести участках "вафельной" разметки на перекрестках Москвы для слежения за нарушением правил дорожного движения. Об этом в пятницу сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Еще на шести "вафельницах" включили камеры, которые следят за выездом на "красный" и запиранием перекрестков. Это одно из тех нарушений ПДД, которое становится причиной сильных заторов, особенно в часы пик", - говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС с 1 марта фиксируют нарушения "вафельной" разметки в Москве с помощью видеокамер.

Первая вафельная разметка появилась в Москве в 2015 году. С 2015 по 2018 год они появилась на пяти перекрестках: в двух местах на Велозаводской улице, на 2-й Квесисской улице, а также на проспекте Мира и в Театральном проезде. В 2017 году вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые официально закрепили вафельную диагональную разметку.

Такая разметка помогает автомобилисту визуально, не выезжая на перекресток, определить его границы, а дальше уже водитель должен самостоятельно спрогнозировать, сможет ли он продолжить движения в прямом направлении, чтобы не останавливаться на перекрестке и не создать помех для других участников дорожного движения. С марта текущего года в качестве эксперимента на пересечении Садового кольца и Орликова переулка началась фиксация нарушения ПДД на "вафельнице", штраф за это составляет 1 тыс. рублей.

Всего в настоящее время в Москве функционируют более 100 "вафельниц" на загруженных перекрестках, где часто возникают пробки.