{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Камеры появились еще на шести участках "вафельной" разметки на перекрестках Москвы

Всего в столице функционируют более 100 таких разметок на загруженных перекрестках, где часто возникают пробки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Видеокамеры появились еще на шести участках "вафельной" разметки на перекрестках Москвы для слежения за нарушением правил дорожного движения. Об этом в пятницу сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Еще на шести "вафельницах" включили камеры, которые следят за выездом на "красный" и запиранием перекрестков. Это одно из тех нарушений ПДД, которое становится причиной сильных заторов, особенно в часы пик", - говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС с 1 марта фиксируют нарушения "вафельной" разметки в Москве с помощью видеокамер.

Первая вафельная разметка появилась в Москве в 2015 году. С 2015 по 2018 год они появилась на пяти перекрестках: в двух местах на Велозаводской улице, на 2-й Квесисской улице, а также на проспекте Мира и в Театральном проезде. В 2017 году вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые официально закрепили вафельную диагональную разметку.

Такая разметка помогает автомобилисту визуально, не выезжая на перекресток, определить его границы, а дальше уже водитель должен самостоятельно спрогнозировать, сможет ли он продолжить движения в прямом направлении, чтобы не останавливаться на перекрестке и не создать помех для других участников дорожного движения. С марта текущего года в качестве эксперимента на пересечении Садового кольца и Орликова переулка началась фиксация нарушения ПДД на "вафельнице", штраф за это составляет 1 тыс. рублей.

Всего в настоящее время в Москве функционируют более 100 "вафельниц" на загруженных перекрестках, где часто возникают пробки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Два суда Москвы и храм Христа Спасителя получили сообщения об угрозе взрыва
Здания проверят сотрудники оперативных служб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС