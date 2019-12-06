Руководство московского роддома № 27 уволено после жалоб пациентов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы после многочисленных жалоб пациентов расформировал руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого, сообщается на официальном сайте департамента.

Недавно в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация одной из матерей, рожавшей в этом роддоме. По словам женщины, несмотря отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за серии врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, включая выдавливание, вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.

"Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по результатам внутренней служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля, связанных с многочисленными обращениями пациентов в отношении деятельности родильного дома "Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого" принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома", - сообщается на сайте.

Отмечается, что новым директором стала врач-акушер-гинеколог высшей категории Елена Семейкина, до этого возглавлявшая родильный дом ГКБ им. С.П. Боткина, ее уже представили коллективу больницы. Позднее в пятницу будут назначены заведующие отделениями.

"Организация оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным находится на контроле у главных внештатных специалистов департамента здравоохранения Москвы - главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Оленева Антона Сергеевича и главного внештатного специалиста по неонатологии Горева Валерия Викторовича. Родильный дом № 27 продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала", - уточняется на сайте.

В ноябре текущего года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что столичный роддом № 27 получил высокий статус "Больницы, доброжелательной к ребенку". Его присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Статус подтверждает, что в медицинском учреждении созданы условия, максимально эффективно поддерживающие грудное вскармливание ребенка. Статус "Больницы, доброжелательной к ребенку" имеют 10 московских роддомов, летом текущего года его впервые получила детская поликлиника.

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