Посвященный пятой годовщине ЕАЭС поезд запустили в метро Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый тематический поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отправился в первый рейс в пятницу из электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена, передает корреспондент ТАСС.

"Инициаторы обратились к нам с идеей создания тематического поезда, посвященного пятой годовщине ЕАЭС, и мы ее поддержали. Сегодня мы присутствуем при запуске такого состава, и хочу сказать, что главная цель проекта - показать пассажирам результаты сотрудничества стран-участниц", - сказала ТАСС замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она также добавила, что поезд будет курсировать по Кольцевой линии метрополитена на протяжении шести месяцев. В каждом вагоне установлены интерактивные панели, рассказывающие об истории создания союза и его достижениях.

Как отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, такой тематический поезд поможет пассажирам лучше понять интеграционные процессы. "Поезд должен напоминать гражданам, проживающим на территории ЕАЭС, что этот союз создает комфортную среду в сфере образования, культуры, туризма, медицины. Для нас важно, чтобы результаты интеграции прочувствовали все граждане экономического союза", - отметил он.

Петришенко также отметил, что союз развивает внешнюю составляющую с другими странами: подписаны пять соглашений о свободной торговле с Китаем, Сингапуром, Сербией и другими.

29 мая 2019 года исполнилось пять лет с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который вошли такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.