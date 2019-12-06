Площадки для выгула собак могут начать учитывать в проектах реновации в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В Мосгордуме предложили учитывать площадки для выгула собак в проектах благоустройства по программе реновации в столице. Такую инициативу выдвинула член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Ольга Шарапова в пятницу во время круглого стола "Безнадзорные и домашние животные в условиях мегаполиса".

"Сейчас идет программа реновации, нам представляют проекты благоустройства кварталов, мы увидели, что ни в одной программе нет площадки для выгула собак, а это необходимо, это важно. Предлагаю рассмотреть инициативу и начать учитывать такие участки в каждом проекте", - пояснила Шарапова.

Она добавила, что данная проблема достаточно актуальна, так как с подобными вопросами жители столицы обращались к ней еще во время предвыборной кампании в сентябре текущего года. Также она предложила, чтобы ряд ветеринарных клиник получал государственный заказ для обследования и лечения домашних животных.