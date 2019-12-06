Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик пятницы оценивается в восемь баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:30.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время сложно проехать в обоих направлениях Бульварного, Садового и Третьего транспортного колец. Плотный поток наблюдается при движении по Рижской эстакаде. Зафиксированы низкие скорости на Щелковском, Ленинградском, Ярославском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в область.

МКАД загружен на севере, северо-востоке, северо-западе, западе и юго-востоке по внешней стороне, а также на северо-западе и юго-востоке по внутренней стороне магистрали.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы предупредил автомобилистов об осложнении движения а вечерний час пик 6 декабря. Москвичам порекомендовали выезжать из города на личном транспорте до 15:00 либо после 22:00.