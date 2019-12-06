Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за сотрудничество с Москвой

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность представителям дипломатического корпуса за их сотрудничество с российской столицей.

В концертном зале "Зарядье" в пятницу проходит предновогодний прием в честь аккредитованного в Москве дипломатического корпуса.

"У нас хорошая традиция в преддверии Нового года встречаться, говорить друг другу хорошие пожелания, обмениваться мнениями о прошедшем годе. Хотел вас поблагодарить за ваше отношение к нашему городу <...> На мой взгляд, прошедший год был еще одним подтверждением нашей дружбы и сотрудничества", - сказал Собянин.

Он отметил, что, "несмотря на определенную турбулентность и негативные прогнозы", Москва развивается очень динамично и дает показатели, которые "соответствуют самому лучшему периоду ее существования". "Огромный прирост инвестиций, это означает, что инвесторы верят в Москву, вкладывают в Москву. Объем в этом году максимально приблизится к $50 млрд инвестиций в основной капитал", - заявил мэр.

По его словам, в этом году у Москвы один из лучших показателей по приросту недвижимости, высокая динамика поступления налогов от прибыли, от подоходного налога. "Это говорит о росте прибыльности предприятий, о росте заработных плат, от которых идет отчисление подоходного налога. Означает рост бюджета и рост возможностей инвестирования в инфраструктуру и социальную сферу города", - сказал Собянин. Как указал мэр, высокие показатели достигнуты Москвой в сферах туризма, образования, здравоохранения, транспорта.

Мэр пожелал дипломатам счастья в следующем году, благополучия их странам.

С ответным словом выступили чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки, чрезвычайный и полномочный посол Великого Герцогства Люксембург в РФ Жан-Клод Кнебелер, чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио.