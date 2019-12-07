Ветреная погода, гололедица и до 2 градусов тепла будут в Москве в субботу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ветреная погода с осадками и температурой до 2 градусов тепла ожидает москвичей в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, возможны осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов. Местами на улицах будет гололедица.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов, местами ожидаются осадки. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.

Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за порывистого ветра и гололедицы до 12 часов дня 8 декабря.