{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ветреная погода, гололедица и до 2 градусов тепла будут в Москве в субботу

Днем возможны осадки в виде дождя и снега

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ветреная погода с осадками и температурой до 2 градусов тепла ожидает москвичей в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, возможны осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов. Местами на улицах будет гололедица.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов, местами ожидаются осадки. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.

Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за порывистого ветра и гололедицы до 12 часов дня 8 декабря.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгорнаследие опровергло информацию о том, что под "Соловьем" найден памятник XV века
Гендиректор АО "Киноцентр" Сергей Черкашин отметил, что владельцы "Соловья" в случае нахождения артефактов передадут их властям столицы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС