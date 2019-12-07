В московской ОЭЗ "Технополис " пройдет форум о развитии инженерных профессий

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый форум молодых инженеров пройдет в столице на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Участникам мероприятия расскажут о ситуации на рынке труда, востребованности и трансформации инженерных профессии, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"11 декабря на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" пройдет первый форум молодых инженеров Promfest "Нержавая профессия". Участников ждет пленарная дискуссия, посвященная будущему промышленности и неизбежной трансформации инженерных специальностей, и open talk "О профессии "инженер. У участников будет возможность побывать на экскурсии в компаниях, работающих на площадке ОЭЗ, а также услышать реальные истории построения карьеры и участия в крупных проектах", - говорится в сообщении.

Во время форума молодые специалисты также смогут получить информацию о компетенциях, которые необходимы для успешной конкуренции. В мероприятии участвуют предприниматели, топ-менеджеры промышленного и научного секторов, специалисты и студенты, обучающиеся по техническим и ИТ-специальностям.

"Инженерные профессии становятся все более востребованными, особенно в промышленности. Именно поэтому местом проведения форума выбрана площадка особой экономической зоны "Технополис "Москва". Резидентами ОЭЗ на данный момент являются 62 компании. Они создали 5,8 тыс. рабочих мест, осуществили инвестиции в размере 24 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров, которого также цитирует сайт мэра и правительства Москвы, участие в форуме уже подтвердили более 500 человек, в том числе студенты из 35 вузов, представители более 70 компаний и свыше 30 экспертов.

Отмечается, что на площадке форума состоятся мастер-классы по направлениям "Мобильная робототехника", "Графический дизайн", "Управление беспилотными летательными аппаратами", а также пройдет ярмарка вакансий.