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Количество поездок на Московских центральных диаметрах достигло 550 тыс. в сутки

Всего с момента запуска поездов совершено около 7,5 млн поездок

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) в минувшую пятницу совершили свыше 550 тыс. поездок. Такое увеличение суточного пассажиропотока ожидалось по итогу работы МЦД в течение нескольких месяцев. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В пятницу, 6 декабря, спустя 15 дней с запуска Московских центральных диаметров, по двум маршрутам нового наземного метро Москвы и Подмосковья пассажиры совершили более 550 тыс. поездок за сутки, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период до запуска. Это превысило наши ожидания: по нашим подсчетам, так пассажиропоток должен был увеличиться по итогам нескольких месяцев работы МЦД, а он вырос уже через 15 дней с момента запуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на рост пассажиропотока повлияла возможность бесплатного проезда и появление удлиненных поездов.

В пресс-службе добавили, что по первому диаметру накануне было совершено свыше 258 тыс. поездок, а по второму - более 292 тыс. поездок. Всего с момента запуска МЦД совершено около 7,5 млн поездок - по первому диаметру совершено более 3,5 млн поездок, а по второму - порядка 4 млн.

"Всего же на МЦД появилось 25-30 тыс. новых пассажиров, которые раньше никогда не пользовались пригородным железнодорожным транспортом", - отмечается в материале.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Утром 22 ноября поезда на МЦД-2 следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе было решено сделать проезд на обеих линиях МЦД бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря.

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