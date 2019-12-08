{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода, гололедица и до 2 градусов тепла

В столице объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и температура до 2 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от нуля до двух градуса тепла. В ночь на 9 декабря она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер юго-западный - 5-10 м/ с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от минус 2 до 3 градусов выше нуля. В ночь на 9 декабря она может опуститься до минус 3 градусов.

Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за гололедицы и ветра до 12 часов 8 декабря и из-за гололедицы до 12 часов дня 9 декабря.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сбившего насмерть трех человек на станции МЦК "Окружная" водителя арестовали на два месяца
Сергея Медведева заключили под стражу до 7 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС