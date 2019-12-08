В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода, гололедица и до 2 градусов тепла

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и температура до 2 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от нуля до двух градуса тепла. В ночь на 9 декабря она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер юго-западный - 5-10 м/ с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от минус 2 до 3 градусов выше нуля. В ночь на 9 декабря она может опуститься до минус 3 градусов.

Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за гололедицы и ветра до 12 часов 8 декабря и из-за гололедицы до 12 часов дня 9 декабря.