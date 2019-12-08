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Собянин заявил, что не планирует управлять Москвой дольше Лужкова

Он отметил, что первый день на посту мэра столицы был самым сложным
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин не намерен управлять столицей дольше, чем Юрий Лужков, занимавший эту должность более 18 лет. Об этом Собянин сообщил в воскресенье в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Нет, я не собираюсь такие рекорды (на должности мэра Москвы - прим. ТАСС) бить, это было бы too much", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, планирует ли он управлять столицей дольше Юрия Лужкова.

Мэр добавил, что при вступлении в должность понимал сложность работы мэром города в силу того, что "в свое время прошел путь губернатора Тюменской области".

"Каждый день в Москве - это непростой день. Но если сопоставлять различные эмоции, то, наверное, самый сложный день был первый, когда я представлял свою программу Московской городской думе, которая утверждала меня. Когда я видел незнакомые лица, которые на меня напряженно смотрели, думая, что от него можно ожидать, что он там скажет, и я ощущал ответственность не только перед депутатами, но и перед москвичами: они смотрели на меня как на чужака, а я все-таки стремился услышать и понять, что необходимо для развития города", - сказал Собянин.

Ранее Собянин занимал посты главы города Когалыма (1991-1993), председателя думы Ханты-Мансийского округа (1994-2000). В январе 1996 года по своей должности стал членом Совета Федерации; в феврале 1996 - членом, а в июле 1998 - председателем комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. После 2000 года занимал посты губернатора Тюменской области (2001-2005), руководителя администрации президента РФ Владимира Путина (2005-2008), руководителя аппарата правительства в ранге вице-премьера РФ (2008-2010). На президентских выборах 2008 года возглавлял предвыборный штаб Дмитрия Медведева.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 6 июня 1992 г. по 28 сентября 2010 г. Собянин был утвержден в должности столичного мэра голосованием в Мосгордуме 21 октября 2010 года. Это произошло по представлению Дмитрия Медведева. 8 сентября 2013 года избран на эту должность на досрочных выборах, получив в первом туре 51,37% голосов избирателей. 9 сентября 2018 года был переизбран на третий срок, набрав 70,17% голосов.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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