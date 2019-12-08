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На МЦД завершился период бесплатного проезда

Специалисты провели полномасштабное тестирование системы оплаты на всех четырех направлениях и устранили все технические ошибки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Оплату снова начали взимать для проезда по первым двум Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2). Об этом ТАСС сообщил представитель оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

В первые два дня после открытия диаметров - 21 и 22 ноября - сообщалось о проблемах в работе МЦД: в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка". На следующий день поезда следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. В связи с этим, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, начиная с 24 ноября, в течение двух недель пассажиры имели возможность совершать поездки по МЦД бесплатно, пока специалисты проводили тестирование системы оплаты и устранили все технические ошибки.

"С 9 декабря на МЦД будут действовать транспортные карты - завершится период бесплатного проезда", - сказал собеседник агентства.

Как тестировали систему

Полномасштабное тестирование прошло в три этапа на всех четырех направлениях - Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. В ходе первого этапа в четверг были перенастроены турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя". Второй этап прошел в пятницу - тогда обновились валидаторы на 53 остановочных пунктах. Специалисты ЦППК проверили каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства.

Специалисты проверили каждое устройство на корректность и стабильность, чтобы у пассажиров не возникло проблем при оплате проезда. В выходные на всех станциях были последовательно закрыты турникеты. Для прохода нужно было приложить любую из карт - "Тройка", "Тройка-Стрелка" или социальную - при этом средства с карт не списывались.

"В субботу в рамках третьего этапа все турникеты и валидаторы были заново протестированы - на этот раз на логику поездки. Эксперты удостоверились в том, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний", - отметил собеседник агентства.

Как оплатить проезд

Для того, чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, необходимо активировать карты "Тройка", это можно сделать бесплатно в любой кассе метро. Также активация возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. "Срок бесплатной активации карты "Тройка" не ограничен. Все "Тройки", купленные после 21 ноября, уже активированы", - напомнили в компании.

Активировать социальную карту учащегося или студента Москвы можно в кассах метро для проезда в пределах "Центральной" зоны. При пополнении социальных карт они активируются автоматически. В "Центральной" зоне действует обычный проездной за 395 рублей за месяц или 1185 за три месяца. Для проезда за пределами "Центральной" зоны, учащиеся Москвы и Московской области в прежнем режиме оформляют билеты в кассах МЦД.

Владельцы социальной карты москвича, имеющие право бесплатного проезда, могут записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент для проезда по МЦД, либо оформить льготу в прежнем режиме в кассах МЦД. Льготники Московской области могут активировать свои карты в ближайшем МФЦ и оформить льготу в прежнем режиме в кассах МЦД.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Границы "Центральной" зоны: МЦД-1 в границах станций Марк - Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская - Остафьево. За пределами этих станций начнется зона "Пригород", разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается "Дальняя" зона, где стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

О проекте МЦД

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг.

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, в отличие от обычных электричек, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут можно бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

 

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Россия
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