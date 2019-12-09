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В Москве в понедельник будет до 4 градусов тепла с дождем

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ветреная погода с осадками и температурой до 4 градусов тепла ожидает москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, температура воздуха составит от плюс 2 до 4 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до нуля, местами гололедица.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе на 9 декабря.

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