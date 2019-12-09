Обновленная билетная система на МЦД работает без перебоев

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Билетная система на станциях Московских центральных диаметров после обновления работает корректно в условиях повышенного пассажиропотока. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

"Более 2,1 тыс. турникетов и валидаторов на станциях Московских центральных диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно в условиях повышенного пассажиропотока и обеспечивает беспрепятственный проход на платформы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для помощи пассажирам на станциях у турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые подробно разъясняют особенности использования новой тарифной системы и объясняют необходимость валидации на вход и выход.

Благодаря вводу новой тарифной системы, новых выгодных абонементов, возможности бесплатной пересадки между МЦД, метро и МЦК, пассажиры Московских центральных диаметров получат внушительную экономию средств, которые раньше тратили на проезд. Так при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом "Кошелек" карты "Тройка".

Итоговоое полномасштабное тестирование проходило в три этапа на четырех направлениях - Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. Все турникеты и валидаторы были протестированы и на логику поездки. Тестирование велось больше недели.

"Турникеты и валидаторы на МЦД могут срабатывать до 4 секунд. Пожалуйста, подождите чуть-чуть, если "Тройка" не открывает проход сразу", - добавляется в сообщение в Twitter-аккаунте ЦППК.

Запуск МЦД

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным.