Почти 1,2 тыс. деревьев высадили на обновленных улицах в Москве в 2019 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по озеленению обновленных в 2019 году улиц и площадей Москвы, всего было высажено почти 1,2 тысячи деревьев, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"В столице завершились работы по озеленению улиц, переулков и площадей, обновленных и отремонтированных в этом году. Теперь там растут молодые деревья, которые были подобраны с учетом всех условий мегаполиса. В Москве завершилась высадка деревьев. Почти 1200 молодых крупномеров украсили площади, улицы и переулки. Высота новых деревьев - от пяти до 10 метров, возраст - от 10 до 25 лет", - говорится в сообщении.

Деревья были высажены на улицах и площадях, которые в этом году вошли в программу комплексного благоустройства: улица Рождественка, включая территории церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря и МАрхИ, Остоженка с прилегающими переулками, улица Школьная и переулки в районе Патриарших прудов, Озерковская и Овчинниковская набережные.

Новые деревья появились на улице Чаплыгина, в районе Киевского вокзала, на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки, на Шипиловской улице, где еще благоустраивают сквер, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

"Больше всего деревьев высадили в районе Киевского вокзала - на самой площади перед вокзалом, а также на улицах Большой Дорогомиловской, Брянской, Киевской, Студенческой, Смоленской, Раевского и на Можайском Валу. Там появились 405 деревьев. Почти половина из них - липы сорта "паллида". <...> Липа быстро растет, достигая 35 метров в высоту", - отмечается в сообщении.