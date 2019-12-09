В библиотеках и школах Троицка организуют места для голосования о строительстве метро

"Столкнулись с проблемой при регистрации жителей Троицка, из-за чего запланированное на 8-9 декабря голосование пришлось перенести на неделю: люди живут, но их нет в реестре жителей, но они имеют права голосовать. Люди подают адреса, которых нет в городских системах. Еще столкнулись с тем, что значительная часть жителей не имеют компьютеров, а как следствие - личных кабинетов на mos.ru. Поэтому было принято решение об открытии специальных точек для голосования, обсуждаемые пока что места - библиотеки, информационные классы в школах, центры соцобслуживания, плюс сотрудники департамента информационных технологий заранее выедут в Троицк с ноутбуками, предоставят жителям возможность зарегистрироваться", - сказал Венедиктов.

Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование, которое состоится 15-16 декабря. Жителей Троицка спросят о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте Троицка или рядом с ним.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жителям Троицка в Новой Москве предоставят в пользование компьютеры для участия в онлайн-голосовании о расположении станции метро в черте города или за его пределами, места для голосования планируется организовать в школах, центрах соцобслуживания и библиотеках. Об этом сообщил в понедельник зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Он подчеркнул, что в настоящее время жители Новой Москвы могут зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы, воспользовавшись компьютером в МФЦ. Кроме того, остается открытым для решения вопрос о регистрации в реестре электронного голосования людей, прописанных в домах, которые уже снесены. При этом будут организованы две публичные точки 15 и 16 декабря, где будет демонстрироваться ход онлайн-голосования - в Мосгордуме и администрации Троицка.

"На данный момент чуть больше 2 тыс. москвичей подали заявки на участие в голосовании о месте строительства станции метро в Троицке, около 1,8 тыс. человек из них прошли верификацию. Регистрация началась 27 ноября на официальном сайте мэра Москвы", - добавил замруководителя департамента информационных технологий Артем Костырко.

Как добавил Вередиктов, ключ шифрования, который обеспечит тайну голосования и необходим для расшифровки голосов, разделен на пять частей перед началом опроса и собран обратно после его окончания. Части ключа будут переданы одному муниципальному депутату из Троицка; депутату Мосгордумы, избранному от Троицкого избирательного округа; представителю общественного штаба по наблюдению за электронным голосованием, бывшему замминистру связи и массовых коммуникаций РФ Илье Массуху; сопредседателю движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорию Мельконьянцу и префекту ТиНАО Дмитрию Набокину.

История вопроса

Ранее Венедиктов сообщил, что для опроса жителей Москвы планируется применить систему онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. В голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в Троицке проживает 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке порядка 38,7 тыс. Для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы.

"Помимо самостоятельной регистрации на сайте мэра и правительства Москвы, жители обращаются на специально организованную телефонную горячую линию, а также к депутатам и в администрацию Троицка. Помимо этого, мы вручную будем валидировать адреса, которые "не проходят" в систему, а затем вносить их в городские справочники. Также заранее оповестим о голосовании 15-16 декабря всех пользователей портала "Активный гражданин", зарегистрированных в Троицке", - сказал Костырко.

Как сообщил Костырко, что итоговый реестр участников голосования будет готов 14 декабря. Голосование откроется в 10:00 15 декабря и завершится 16 декабря в 20:00, при этом даже зашедшему в последнюю минуту избирателю будут предоставлены 15 минут на голосование. По его словам, фактически голосующий получает доступ к голосованию в виде обезличенного бюллетеня на защищенный сервер, где после этого происходит шифрование бюллетеня и его отправка. Также он отметил, что испортить бюллетень в ходе электронного голосования будет невозможно.

"Голосование не политическое. При этом власть юридически не обязана руководствоваться результатами онлайн-голосования, но берет на себя такие обязательства публично - мэр Сергей Собянин такое обещание дал. Поэтому и проводится голосование достаточно оперативно, чтобы дать техническое задание строителям, - где именно строить метро", - сказал Венедиктов.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.