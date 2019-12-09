{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В библиотеках и школах Троицка организуют места для голосования о строительстве метро

Онлайн-голосование состоится 15-16 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жителям Троицка в Новой Москве предоставят в пользование компьютеры для участия в онлайн-голосовании о расположении станции метро в черте города или за его пределами, места для голосования планируется организовать в школах, центрах соцобслуживания и библиотеках. Об этом сообщил в понедельник зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование, которое состоится 15-16 декабря. Жителей Троицка спросят о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте Троицка или рядом с ним.

"Столкнулись с проблемой при регистрации жителей Троицка, из-за чего запланированное на 8-9 декабря голосование пришлось перенести на неделю: люди живут, но их нет в реестре жителей, но они имеют права голосовать. Люди подают адреса, которых нет в городских системах. Еще столкнулись с тем, что значительная часть жителей не имеют компьютеров, а как следствие - личных кабинетов на mos.ru. Поэтому было принято решение об открытии специальных точек для голосования, обсуждаемые пока что места - библиотеки, информационные классы в школах, центры соцобслуживания, плюс сотрудники департамента информационных технологий заранее выедут в Троицк с ноутбуками, предоставят жителям возможность зарегистрироваться", - сказал Венедиктов.

На эту тему

Он подчеркнул, что в настоящее время жители Новой Москвы могут зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы, воспользовавшись компьютером в МФЦ. Кроме того, остается открытым для решения вопрос о регистрации в реестре электронного голосования людей, прописанных в домах, которые уже снесены. При этом будут организованы две публичные точки 15 и 16 декабря, где будет демонстрироваться ход онлайн-голосования - в Мосгордуме и администрации Троицка.

"На данный момент чуть больше 2 тыс. москвичей подали заявки на участие в голосовании о месте строительства станции метро в Троицке, около 1,8 тыс. человек из них прошли верификацию. Регистрация началась 27 ноября на официальном сайте мэра Москвы", - добавил замруководителя департамента информационных технологий Артем Костырко.

Как добавил Вередиктов, ключ шифрования, который обеспечит тайну голосования и необходим для расшифровки голосов, разделен на пять частей перед началом опроса и собран обратно после его окончания. Части ключа будут переданы одному муниципальному депутату из Троицка; депутату Мосгордумы, избранному от Троицкого избирательного округа; представителю общественного штаба по наблюдению за электронным голосованием, бывшему замминистру связи и массовых коммуникаций РФ Илье Массуху; сопредседателю движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорию Мельконьянцу и префекту ТиНАО Дмитрию Набокину.

История вопроса

Ранее Венедиктов сообщил, что для опроса жителей Москвы планируется применить систему онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. В голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в Троицке проживает 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке порядка 38,7 тыс. Для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы.

"Помимо самостоятельной регистрации на сайте мэра и правительства Москвы, жители обращаются на специально организованную телефонную горячую линию, а также к депутатам и в администрацию Троицка. Помимо этого, мы вручную будем валидировать адреса, которые "не проходят" в систему, а затем вносить их в городские справочники. Также заранее оповестим о голосовании 15-16 декабря всех пользователей портала "Активный гражданин", зарегистрированных в Троицке", - сказал Костырко.

Как сообщил Костырко, что итоговый реестр участников голосования будет готов 14 декабря. Голосование откроется в 10:00 15 декабря и завершится 16 декабря в 20:00, при этом даже зашедшему в последнюю минуту избирателю будут предоставлены 15 минут на голосование. По его словам, фактически голосующий получает доступ к голосованию в виде обезличенного бюллетеня на защищенный сервер, где после этого происходит шифрование бюллетеня и его отправка. Также он отметил, что испортить бюллетень в ходе электронного голосования будет невозможно.

"Голосование не политическое. При этом власть юридически не обязана руководствоваться результатами онлайн-голосования, но берет на себя такие обязательства публично - мэр Сергей Собянин такое обещание дал. Поэтому и проводится голосование достаточно оперативно, чтобы дать техническое задание строителям, - где именно строить метро", - сказал Венедиктов.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве проверяют пять школ после анонимных сообщений о минировании
На прошлой неделе неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в зданиях столицы, все угрозы оказались ложными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС