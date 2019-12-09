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Праздничные гулянья и ярмарка пройдут в парке "Фили" в Москве за три недели до Нового года

Ярмарка фестиваля "Путешествие в Рождество" откроется в парке 13 декабря
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© Пресс-служба парка "Фили"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Праздничные гулянья и рождественская ярмарка в преддверии Нового года ждут гостей московского парка "Фили" с 13 декабря, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе парка.

"Как всегда, парк приготовил множество приятных сюрпризов: ежедневно гостей будет ждать обширная культурная программа, включающая в себя выступления фольклорных ансамблей, артистов оригинального жанра, фокусников, акробатов и жонглеров", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, посетители смогут увидеть театральные постановки и кукольные спектакли по мотивам известных зимних сказок. При этом еще на подходе к праздничной площадке посетителей встретят "ожившие" персонажи из сказок, которые предложат принять участие в веселых хороводах, конкурсах, играх и рождественских забавах. "Они же угостят всех желающих разными сладостями с чаем и предложат выбрать сувениры для близких", - добавили в пресс-службе.

С 13 декабря в парке откроется ярмарка общегородского фестиваля "Путешествие в Рождество", где посетители парка смогут приобрести сувениры. Она будет проходить до 12 января включительно и работать по будним дням с 15:00 до 19:00, а по выходным и праздничным дням - с 13:00 до 19:00.

"Кроме того, гости смогут побывать в рождественском лектории, где будут читаться сказки, на новогодней дискотеке и, конечно, принять участие в рождественском чаепитии", - отметил собеседник агентства. По его словам, для посетителей парка приготовлены и различные мастер-классы, в том числе по изготовлению елочных украшений, карнавальных масок, рисованию и лепке снеговиков.

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