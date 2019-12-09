Первый российский серийный автомобиль покажут на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Единственный сохранившийся российский серийный автомобиль марки "Руссо-Балт" 1911 года выпуска из коллекции Политехнического музея покажут посетителям в павильоне № 26 на ВДНХ в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе музея.

"На ВДНХ в павильоне № 26, где разместилась экспозиция Политехнического музея, откроется выставка "Руссо-Балт. Первый. Легендарный", посвященная первому российскому серийному автомобилю - "Русско-Балтийскому". Посетители выставки увидят единственный в мире сохранившийся легковой автомобиль этой марки - "Руссо-Балт" модели К12-20 1911 года выпуска, который сейчас хранится в коллекции Политеха, а также редкие ретромобили компании Bugatti", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что "Руссо-Балты" начали производить в 1909 году, они не уступали зарубежным моделям ни в скорости, ни в проходимости, ни в надежности. Автомобиль модели К12-20 развивал скорость до 60 км/ч. На такой машине ездили великий князь Константин Константинович, отставной премьер-министр граф Сергей Витте, князь Борис Голицын, промышленник Эммануил Нобель. Производство машин было прекращено в первые годы советской власти.

В пресс-службе добавили, что до наших дней дошел лишь один экземпляр легкового "Руссо-Балта", который был обнаружен в 1963 году в городе Кимры Тверской области. Автомобиль принадлежал механику по паровым котлам Александру Орлову. Именно этот экспонат станет главным на выставке.

Кроме того, будут представлены автомобили Peugeot B b BP1 (Bugatti Type 19 Bebe), Bugatti Type 57. Гостям расскажут также о людях, которые создали эти машины, об их месте в культуре ХХ века, о различиях и сходствах двух автомобильных марок.

Выставка ретро машин откроется 12 декабря и продлится до 27 января.