Дефицит бюджета московского фонда ОМС в 2018 году составил 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Дефицит бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) в 2018 году составил 3,2 млрд рублей, сообщил в понедельник директор МГФОМС Владимир Зеленский в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

"Проект закона Москвы об исполнении бюджета МГФОМС за 2018 год подготовлен в соответствии с требованием бюджетного кодекса, законом об обязательном медицинском страховании, законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Показатели бюджета на 2018 год были утверждены законом города Москвы от 29 ноября 2017 года. Бюджет МГФОМС за 2018 год исполнен по доходам в сумме 258,7 млрд рублей - это 99,8%, по расходам в сумме 261,9 млрд рублей - это 99,2% от уточненных показателей бюджетных назначений", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что расходы превысили доходы на 3,2 млрд рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Московского ФОМС стали подтвержденные остатки денежных средств, предоставленных из бюджета Федерального фонда ОМС. По его словам, фонд получил и использовал в полном объеме субвенции из федерального фонда, а также предусмотренные межбюджетные трансферты из бюджета Москвы и регионов РФ.

"Так как расчеты за декабрь по оплаченной медицинской помощи осуществляются в январе, остатки не использованные передаются нами в федеральный фонд ОМС в январе, возвращаются нам для завершения расчетов с медорганизациями за декабрь, которые, как правило, в январе полностью нами используются <…> Вся медицинская помощь, которая была оказана в 2018 году москвичам, была оплачена", - сказал Зеленский.

В 2019 году доходы фонда равны расходам и составляют 292 млрд рублей. Кроме того, бюджет московского ФОМС в 2020-2022 годах также будет бездефицитным: доходы равны расходам. Общий объем доходов бюджета фонда на 2020 год составит более 331 млрд рублей, на 2021 год - почти 350 млрд рублей, на 2022 год - около 368 млрд рублей.