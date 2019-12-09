Движение транспорта на МКАД восстановлено после столкновения шести автомобилей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта на внешней стороне МКАД восстановлено после столкновения шести автомобилей в трех разных ДТП. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Автомобили - участники ДТП - убраны с проезжей части, движение восстановлено", - сказали в управлении.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что в 13:50 мск на 85-м км внешней стороны МКАД произошли три аварии, в которых столкнулись шесть транспортных средств. Движение по данному участку дороги было затруднено. Пострадавших в результате столкновения нет. Причины произошедшего устанавливаются.