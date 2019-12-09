Около 7 тыс. москвичей приняли участие в заключительной за год акции "День без турникетов"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прошедшая в Москве с 5 по 7 декабря заключительная в 2019 году акция "День без турникетов" привлекла около 7 тыс. посетителей, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, который выступает организатором мероприятия.

"Заключительная в 2019 году зимняя акция "День без турникетов" прошла в Москве с 5 по 7 декабря под темой "Прямое включение" и привлекла внимание около 7 тыс. посетителей. За три дня гости акции посетили более 40 площадок, в том числе киностудии, телеканалы, школы телевидения, ремесленные мастерские и детские технопарки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на площадке часовой мануфактуры Константина Чайкина гости узнали, где разрабатываются уникальные часы, некоторые из которых находятся в коллекциях и экспонируются в различных музеях России и мира. Посетители смогли узнать все тонкости производства эксклюзивных часов - от изготовления корпусов до ручной обработки.

В аэропорту "Шереметьево" участникам акции рассказали об истории его создания и развития, организации перевозок, обеспечения безопасности, а также провели экскурсию по Музею истории Шереметьево. Также посетителей ждал настоящий сюрприз с демонстрацией профессиональных умений служебных собак кинологического центра таможни.

"В офисе REG.RU, крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменных имен, гости акции узнали, как устроен современный центр обработки данных, какие отделы и службы в нем функционируют и как происходят секундные вычисления", - добавляется в сообщении.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 100 тыс. человек и более 200 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в октябре этого года. В ней приняли участие более 30 компаний и 5 тыс. человек.