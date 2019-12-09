Собянин подписал бюджет Москвы на 2020-2022 годы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2019 и 2020-2021 годы. Документ, утвержденный Мосгордумой, опубликован в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

27 ноября представители всех фракции в Московской городской думе поддержали проект бюджета столицы на трехлетний период. Согласно документу, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021 - более 3 трлн, в 2022 - порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году - около 3,15 трлн рублей, в 2021 - почти 3,3 трлн, 2022 - около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021 - почти 214,2 млрд, в 2022 - более 22,8 млрд, или 12,55%, 6,99% и 0,67% от объема собственных доходов соответственно. В 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к текущему году, в 2021-2022 годах. прогнозируется рост доходов на 9,5% ежегодно. Расходы бюджета Москвы на 2020 год увеличены на 15% к уровню 2019 года.

Власти Москвы намерены ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на соцсферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. С учетом оплаты медпомощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование соцсферы в 2020 году превысит 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед горожанами.