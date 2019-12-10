{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов, местами возможна гололедица. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МХАТ им. М. Горького представляет спектакль-концерт к 120-летию Исаака Дунаевского
В концерте примут участие народные артисты РФ Максим Дунаевский и Сергей Шакуров, прима Московского театра оперетты Анна Новикова и солистка Московского театра "Новая Опера" Елена Терентьева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС