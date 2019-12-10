Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов, местами возможна гололедица. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.