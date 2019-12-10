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Бесплатные уроки керлинга пройдут для москвичей в трех парках

Спортивный инвентарь участникам мастер-классов будут выдавать на месте

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бесплатные мастер-классы по керлингу пройдут для жителей и гостей столицы в этом зимнем сезоне в трех зонах отдыха - саду "Эрмитаж", парке "Фили" и парке 50-летия Октября. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Этой зимой в парках столичного департамента культуры горожане смогут бесплатно научиться играть в керлинг. Занятия будут проходить на искусственных катках в трех зонах отдыха - саду "Эрмитаж", парке "Фили" и парке 50-летия Октября. На уроках ждут взрослых и детей старше семи лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающим принять участие в занятиях следует приходить в теплой одежде, брать с собой варежки или перчатки, а также наколенники. Спортивный инвентарь будет выдаваться им на месте. На катке Дружбы в парке 50-летия Октября мастер-классы состоятся 14 декабря, а также 11 января и 8 февраля 2020 года. Каждый открытый урок продлится два часа, начало в 14:00, вход на каток свободный.

На "Jazz катке" в саду "Эрмитаж" уроки проходят по субботам с 14:00 до 16:00, их проводят мастера спорта по керлингу Алексей Камнев и Яна Некрасова. Чтобы попасть на занятия, нужно оплатить только вход на каток. На мастер-классы можно прийти без предварительной регистрации, они рассчитаны на 50 человек, тренировки продлятся до 29 февраля 2020 года. В парке "Фили" школа керлинга будет организована 21 декабря, а также 26 января и 16 февраля следующего года, вход на каток бесплатный.

Командная спортивная игра керлинг появилась в начале XVI века в Шотландии, а в 1988 году стала олимпийским видом спорта. Игроки двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды весом 20 кг в сторону размеченной на льду мишени. Остальные специальными щетками натирают ледяную поверхность перед снарядом, чтобы он лучше скользил. Задача команды - подвести свой снаряд как можно ближе к центру мишени или выбить оттуда снаряд противника.

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