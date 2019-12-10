Более 500 тыс. поездок совершили в первый день платного проезда на МЦД в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 516 тыс. поездок совершили на МЦД в Москве в первый день платного проезда. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"На всех станциях Московских центральных диаметров 9 декабря были включены турникеты и начал действовать платный режим проезда. В первый день платного проезда пассажиры совершили более 516 тыс. поездок по первым двум диаметрам", - говорится в сообщении.

По МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" было совершено более 237 тыс. поездок, а по МЦД-2 "Курско-Рижский" - более 279 тыс.

Всего с момента запуска МЦД в Москве пассажиры совершили более 8,5 млн поездок. Проезд можно оплатить картой "Тройка".

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Утром 22 ноября поезда на МЦД-2 следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе было решено сделать проезд на обеих линиях МЦД бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря. 9 декабря период бесплатного проезда на МЦД завершился.