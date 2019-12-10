Около 200 тыс. москвичей присоединились к 20 краудсорсинг-проектам властей за пять лет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 200 тыс. москвичей присоединились к 20 краудсорсинг-проектам правительства Москвы с 2014 года и предложили около 100 тыс. идей, из которых более 3,5 тыс. эксперты отобрали для дальнейшей реализации,рассказал во вторник журналистам руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Технология краудсорсинга позволяет заинтересованным людям высказываться и обсуждать идеи. По итогам 20 проведенных проектов на платформе crowd.mos.ru. более 3,5 тыс. идей эксперты взяли в работу. В конце ноября мы запустили юбилейный проект "Город спорта", в котором приняли участие около 18 тыс. человек, из 2 тыс. идей отобраны 79, и сегодня традиционно награждаем наших победителей", - отметил Пищелко.

Проекты номинантов

В номинации "Современный подход к спорту" победил Дмитрий Миронов, который предложил вовлекать в процесс организации, действующие на территории района или округа коммерческие спортивные проекты, а также бизнес. В номинации "Спортивный активист" победила Елена Просикова. Она предложила много идей по занятиям спортом с детьми. "Мне были интересны особенно такие темы, как инвалидный спорт, детский спорт, массовый спорт. Для людей с ограниченными способностями очень важно, чтобы, осваивая разные виды спорта, тренировать разные группы мышц и, следовательно, люди быстрее проходят реабилитацию и могут восстановиться", - сказала на церемонии награждения Елена Просикова.

Номинант Диана Фетимова рассказала ТАСС, что эксперты выбрали ее идею по возвращению старорусских игр, чтобы "не только мы играли в какие-то бейсболы непонятные, баскетболы, иностранные игры, но чтобы возвращались к своим корням, и дети понимали, что у нас своя богатая история, и мы могли гордиться этим".

В голосовании по проектам приняли участие 11 административных округов города. Москвичи также предлагали свои идеи по расширению возможностей при выполнении норм ГТО, развитию национальных видов спорта, по улучшению транспортной системы, поликлиник, информационных сервисов, столичных парков.

Выступая перед номинантами, замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин отметил, что именно такие идеи, которые изначально казались просто фантастическими, "выводят нас на реформу транспортного комплекса, на реформу транспортной модели, начинают меняться маршруты транспортных средств на более современные, и мы за это очень благодарны жителям". "Особенно я благодарен тем, кто выгадал новые маршруты, которые по итогам голосования были реализованы, и, если не ошибаюсь, девять проектов победили, они до сих пор работают. Я сегодня поднял статистику и увидел, что ежедневно эти маршруты перевозят 25 тыс. человек", - подчеркнул Дмитрий Пронин.

В 2020 году на площадке правительства Москвы crowd.mos.ru запланировано увеличение краудсорсинг-проектов, они затронут разнообразные сферы городского развития.