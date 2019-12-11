Облачная погода и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 11 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 0-2 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на 12 декабря столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.