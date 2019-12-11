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Более 50 ледяных скульптур появятся на Поклонной горе 28 декабря

На площадках фестиваля можно будет увидеть ледовые копии таких памятников архитектуры, как Московский Кремль и храм Христа Спасителя

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Посетители парка Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января смогут увидеть более 50 скульптур изо льда, которые будут установлены во время фестиваля "Ледовая Москва", сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"В столице пройдет новогодний фестиваль зимних скульптур "Ледовая Москва". С 28 декабря по 12 января в парке Победы на Поклонной горе можно будет увидеть более 50 фигур и композиций изо льда, созданных 150 художниками и скульпторами из разных городов России и других государств", - говорится в сообщении.

Главной темой фестиваля станет "Великие русские достижения". Одну часть работ разместят на улице, другую - в двух ледовых шатрах на территории парка.

На площадках фестиваля можно будет увидеть ледовые копии таких памятников архитектуры, как Московский Кремль и храм Христа Спасителя. На создание самых масштабных скульптур уйдет более тысячи тонн льда. Высота некоторых элементов, например, Спасской башни, составит 12 метров, а копию храма Христа Спасителя планируется построить высотой в 8,5 метров. Также гости смогут увидеть скульптуру "Космос", которую посвятят первому полету человека на орбиту Земли.

"Кроме того, мастера фестиваля построят ледовую копию фрегата Петра I "Штандарт" - парусного корабля, с которого началось создание российского флота, а также воспроизведут в своих работах исторический участок Транссибирской магистрали с первым паровозом, который совершил путешествие почти через всю Россию", - отмечается в сообщении.

Площадки фестиваля будут работать ежедневно с 11:30 мск до 22:30 мск, вход бесплатный. Тем, кто захочет согреться после прогулки среди ледяных монументов, организаторы рекомендуют посетить теплый шатер. В нем также будет организовано выставочное пространство.

О фестивале

Фестиваль "Ледовая Москва" проводят в столице уже в пятый раз при поддержке департамента культуры столицы. Лед для ледяных композиций добывается на Байкале, а также на озерах Екатеринбурга и Архангельска.

В прошлые годы ледовые скульптуры были посвящены московским достопримечательностям, самым красивым городам России, чудесам света, новогодним легендам и сказкам разных стран. В 2017 году на фестивале были представлены работы, вдохновленные грядущим чемпионатом мира по футболу.

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Россия
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