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Скульптура мальчика с арбузом может появиться в московском метро

По замыслу скульптура, монумент мальчика с арбузом символизирует соседство с Лианозовским парком, который каждый день посещают много детей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы на заседании в среду поддержал проект архитектурно-художественного оформления строящейся станции метро "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии, который предполагает установку над эскалаторами трехметровой скульптуры мальчика, поедающего арбузную дольку.

"Проект совет в целом поддержал. Необычное решение, современное, довольно острое. Обсуждали, насколько уместно этот проект реализовывать не в музее, а в объекте массового посещения - станции метро. Единогласно решили, что уместно", - сказал журналистам по итогам заседания Архсовета главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Автор работы - российский скульптур Виктор Корнеев. По его замыслу, скульптура сидящего мальчика с арбузом символизирует соседство с Лианозовским парком, который каждый день посещают много детей. При этом скульптуру предлагается расположить так, чтобы ноги младенца висели над подъемниками - таким образом, она привлечет к себе внимание пассажиров подземки, уверен Корнеев.

По прогнозам Кузнецова, из-за своей необычности проект может вызвать дискуссию в публичном пространстве. "Но это не значит, что в городе не должно быть странных вещей, и если проект станции метро вызывает недоумение и разную реакцию от восторженной до возмущенной - это не плохо. Наша цель - сделать районы Москвы более узнаваемыми, а метрополитен - более ярким. В современном городе мы живем впечатлениями, и город интересен тем, что в нем есть обсуждаемое", - добавил он.

Станция метро "Лианозово" входит в состав строящегося участка Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро. Планируется, что участок будет открыт до конца 2022 года. Продление Люблинско-Дмитровской линии метро на север включает строительство трех новых станций - "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".

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