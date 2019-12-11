Собянин: реконструкция перехода от "Театральной" к ГУМу затянулась из-за первых инвесторов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Реконструкция пешеходного перехода между станциями Московского метро "Театральная" и "Площадь Революции" с выходом на улицу Никольская была задержана из-за рисков в сохранении прилегающих исторических зданий при проведении работ. Об этом в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что данный переход откроют после реконструкции в конце текущего года.

"Строить, реконструировать стали недавно - чуть больше года назад. Проблема с этим переходом (на Никольской - прим. ТАСС) была такая: еще в 2008-2009 гг. затеяли реконструкцию этого перехода, и, как тогда модно было, в бюджете, наверное, денег не хватало, - отдать этот проект инвестору, чтобы он заодно и магазины себе там построил. В результате они построили так, что создалась серьезная проблема с фундаментами исторических зданий. В результате все закрыли и поставили крест на этом проекте", - сказал Собянин.

По его словам, инженеры несколько раз пытались начать реконструкцию данного перехода, но приходили к мнению, что лучше его "не трогать". Мэр отметил, что к нему часто обращались москвичи по вопросу реконструкции перехода к ГУМу, он крайне популярен в столице.

"Я заставил своих подчиненных еще раз пройти, провести самые тщательные изыскательские работы. Все проделали, сделали проектную документацию, изменили действующие проекты, усилили, укрепили, проложили. Надеюсь, что в ближайшие дни мы этот переход откроем", - заключил Собянин.

Переход от станции метро "Театральная" на площади Революции до Никольской улицы построили в 1964 году, он закрыт с начала 2000-х годов. Это самый короткий путь от станции метро "Театральная" до Никольской улицы. Длина перехода составляет 93,5 м, средняя ширина прохожей части - 6 м, общая площадь сооружения - 5,5 тыс. кв. м. Проект включает реконструкцию существующего пешеходного перехода, оборудование лестниц, а также установку лифта для маломобильных групп населения.