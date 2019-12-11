Собянин поручил поставить камеры в районе промзоны "Очаково"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил поставить видеокамеры в районе промышленной зоны "Очаково" для постоянного наблюдения за ситуацией. Об этом он сообщил в среду в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр".

"Мы занимались этой промзоной, с помощью прокуратуры было возбуждено несколько уголовных, административных дел, установили там посты экомонитора, МЧС. Сейчас я поручил, чтобы поставили видеокамеры постоянного наблюдения, чтобы мы точно знали, что там происходит. Если там будет и дальше это безобразие, придем вместе с прокуратурой, милицией, МЧС, будем там жестко наводить порядок. Такого безобразия там, конечно, не должно быть", - отметил Собянин, отвечая на вопрос жительницы об опасной экообстановке в Очакове.

Он добавил, что бытует мнение об ухудшении экологии в более крупных городах, при этом урбанизацию с благоприятной экообстановкой не связывают. По словам Собянина, 90% выбросов в крупных городах, включая Москву, происходит за счет автомобилей, так как миллионы машин каждый день выезжают на улицу, являясь главным источником загрязнения воздуха.

"Мы стараемся, чтобы поменьше выезжали на автомобилях, больше передвигались на общественном транспорте. Сам транспорт переводим на электрическую тягу. Сами автомобили стали гораздо более экологичны, чем в 90-е годы, бензин другого качества - [стандартов] Евро-4, Евро-5. За последние годы качество воздуха в Москве просто кратно улучшилось, меньше стало вредных выбросов", - сказал мэр.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что возбуждено 23 административных дела по результатам проверки по фактам загрязнения воздуха в районе промышленной зоны "Очаково" в Москве. По его словам, в ходе проверки установлено, что ряд организаций, осуществляющих коммерческую деятельность в промзоне, устроили самовольный навал бытового мусора, который перерос в масштабную свалку.

Кроме того, совместно с полицейскими в промзоне задержаны 126 иностранцев, в отношении 86 из них составлены протоколы по делам об административных правонарушениях за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране. Прокуратура продолжает проверку по фактам привлечения юридическими лицами 17 иностранных граждан к трудовой деятельности в отсутствие разрешительных документов. Также по требованию прокуратуры демонтировано 39 самостроев - бытовок, в которых жили нелегалы.