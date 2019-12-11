Власти Москвы разработают с "Лосиным островом" план благоустройства парка

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают найти компромисс с администрацией национального парка "Лосиный остров" в вопросе благоустройства парка. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Он отметил, что на этой территории нельзя вести строительство, так как это национальный парк, но, по его мнению, там нужно провести расчистку от бурелома, уборку мусора. "Там же огромная территория просто замусорена. Я еще не говорю о тех территориях, которые примыкают к жилым кварталам - там надо заниматься", - сказал Собянин.

"Сейчас работаем над соглашением с Министерством природных ресурсов РФ, с администрацией "Лосиного острова", чтобы помочь - у них не хватает ни ресурсов, ни сил, и нужно помочь им навести там более-менее порядок. Сегодня у нас таких возможностей нет, потому что это закрытые территории национального парка со своей администрацией. Надеюсь, нам удастся найти компромисс и сделать совместный проект, чтобы парк был более комфортным для горожан", - отметил градоначальник.

"Лосиный остров" занимает площадь в 116 кв. км. Расположен в Москве и в Московской области и разделен на две части МКАД. В нем обитают 44 вида млекопитающих. Ранее зампред правительства России Максим Акимов поручил Минтрансу и Минприроды совместно с правительствами Москвы и Московской области проработать вопрос о возможности изменения границ парка "Лосиный остров" в целях реализации проекта "МЦД-5" (Пушкино - Домодедово). Кроме того, планируется расширение Щелковского шоссе, которое предполагает изменение границ парка на юге за счет восполнения территорий в других зонах. Под проект предполагается изъять порядка 100 га, взамен парку отдадут около 2 тыс. га лесов в Московской области.

Директор национального парка "Лосиный остров" Рустам Якубов сообщал, что по проекту расширения шоссе пройдут общественные слушания. Ранее он также сообщал, что у национального парка есть огромный потенциал для того, чтобы стать центром экологического образования и просвещения, что предполагает его обновление и развитие.