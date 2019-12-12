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В Москве открывается Х фестиваль итальянского искусства области Апулия

Мероприятие приурочили к празднованию Дня Святителя Николая

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Фестиваль итальянского искусства области Апулия пройдет в Москве и Московской области с 12 по 16 декабря. Смотр, ставший уже традиционным, в этом году будет юбилейным, десятым по счету, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Старт традиционному смотру даст фотовыставка "Что ты видишь. Оливковые рощи Апулии. Магия для всех, взрослых и детей" итальянского фотографа-натуралиста Карло Тома, которая откроется в четверг в экспозиционно-мемориальном отделе "Пресня". Вернисаж предварит пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю", - рассказала представитель оргкомитета Екатерина Горяйнова.

Она напомнила, что организаторами проекта выступают Центр кинофестивалей и международных программ, российско-итальянский центр экономики и развития "Чезвир", администрация региона Апулия, администрация Дмитровского муниципального района Московской области при содействии московского представительства Итало-Российской торговой палаты. "Проект включен в программу официальных мероприятий российско-итальянского Форума - диалога по линии гражданских обществ", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, фестиваль приурочили к празднованию Дня Святителя Николая по православному календарю и традиционно проходит в два этапа: в итальянском городе Бари, где с 1087 года находятся мощи Николая Чудотворца, и в Москве.

"За годы существования фестиваля свое искусство в российской столице продемонстрировали десятки разножанровых творческих коллективов и исполнителей из области Апулия", - отметила Горяйнова. Анонсируя программу этого года, она рассказала, что в ней примут участие солисты Театра Петруццелли города Бари: Паола Леочи (сопрано), Нико Франкини (тенор), партия фортепиано - Грегорио Гоффредо; фольклорная группа под управлением Антонио Амато. Традиционно пройдут мастер-классы и лекции в рамках подписанных соглашений между Академией художеств Бари и Всероссийским государственным институтом кинематографии им. С. А. Герасимова, Музыкальной консерваторией Бари имени Никколо Пиччинни и Академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Выступления итальянских артистов состоятся на центральных площадках Москвы. По традиции один из концертов пройдет в Доме культуры и творчества города Дмитров Московской области, заключила представитель оргкомитета форума.

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