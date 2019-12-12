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Москвичи могут пожаловаться на сосульки и неубранный снег в приложении "Госуслуги Москвы"

Сообщить о проблемах москвичи могут с помощью мобильного приложения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы могут сообщить о неубранном снеге, опасных сосульках и некачественной заливке катка в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Оставить онлайн-заявку москвичи могут по 16 темам, связанным с уборкой дворов, улиц и других территорий в категории "Зимние виды работ" раздела "Единый диспетчерский центр".

"С помощью мобильного приложения москвичи могут сообщить о снеге и наледи во дворах, на парковках, тротуарах и проезжей части, отсутствии отопления в доме и качестве заливки катков", - рассказал порталу руководитель проекта "Мобильные сервисы" столичного департамента информационных технологий Олег Филимонов.

Кроме того, оставить сообщение можно с помощью портала "Наш город". Органы власти должны ответить на такое обращение в течение восьми рабочих дней. Также оставить заявку о проблемах, связанных с уборкой дворов и улиц, можно в едином диспетчерском центре по круглосуточному телефону +7 (495) 539-53-53.

Приложение "Госуслуги Москвы" появилось в 2012 году. С его помощью горожане могут получить доступ к самым полезным сервисам - образовательным, коммунальным, транспортным и другим. Всего с момента запуска приложение скачали более 3,2 млн раз.

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