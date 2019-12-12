Праздничные плакаты и елки установят в метро Москвы и на МЦК к Новому году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тысячи новогодних наклеек, а также плакаты и наряженные елки украсят вестибюли и кассовые зоны станций московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Атмосферу зимнего праздника помогут создать нарядно украшенные искусственные ели. Двадцать елок разместят на станциях МЦК. Также новогодние деревья установят в вестибюлях всех станций Кольцевой линии метро, а еще в вестибюлях станций "Пушкинская", "Боровицкая", "Новокузнецкая", "Кузнецкий мост", "Чистые пруды", "Театральная", "Маяковская", "Арбатская" и в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров, который находится на площади Киевского Вокзала", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, все елки будут установлены так, чтобы не мешать проходу пассажиров. Самые большие деревья разместятся в вестибюле станции метро "Площадь Революции" и на площади перед станцией МЦК Лужники. Кроме того, отмечается, что на входных дверях и турникетах станций метро и МЦК наклеят более 2 тыс. новогодних стикеров, в вестибюлях и кассовых зонах появятся свыше 300 праздничных плакатов с изображениями городского транспорта в заснеженной столице. Также праздничные украшения сделают для информационно-справочных стоек "Живое общение", торговых павильонов метрополитена и в переходах.