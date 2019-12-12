Монтаж памятника народному ополчению в Москве начнут 20 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Установку памятника дивизиям Московского народного ополчения начнут устанавливать на Кутузовском проспекте 20 декабря. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мосгордуме были определены места об установке памятников дивизиям Московского народного ополчения, сделаны закладные камни. Накануне годовщины великой Победы на местах этих закладных камней появятся памятники. Первый памятник начинают монтировать 20 декабря на Кутузовском проспекте, 39", - сказал Шапошников.

Он добавил, что столичный парламент реализует программу памяти Московского народного ополчения на протяжении пяти лет. По его словам, в Великую Отечественную войну (ВОВ) погибли 98% ополченцев - "простые москвичи, рабочие и студенты". По его словам, в Москве реализуется широкая программа по просвещению школьников о народном подвиге.

Ранее сообщалось, что в Москве будет увековечена память всех 12 дивизий Московского народного ополчения первой волны (сейчас в Москве существуют памятники девяти дивизиям ополченцев). Под патронатом столичного парламента реализуется программа памяти Московского народного ополчения, цель которой - координация работы по увековечиванию памяти бойцов Московского народного ополчения.

Шапошников утончил ТАСС, что в следующем году Москве должны быть установлены памятники 6-й, 18-й и 21-й дивизиям Московского народного ополчения первой волны и памятник, посвященный четырем дивизиям второй волны. В сентябре 2016 года на месте памятников трем дивизиям были установлены закладные камни: в Екатерининском парке, на Ленинградском проспекте, 27 и в сквере на Кутузовском проспекте, 39. Таким образом, после установки данных памятников в столице будет увековечена память всех 16 дивизий народного ополчения первой и второй волн. Спикер Мосгордумы предположил, что открытие памятника на Кутузовском проспекте может состояться до 23 февраля.

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