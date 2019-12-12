Москва решит проблему с долгостроями к 2023 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство всех долгостроев в Москве завершится к 2023 году. Об этом в четверг журналистам сообщил замглавы Министерства строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Рождественского саммита по итогам развития рынка недвижимости Московского региона.

"Москва четко соблюдает сроки. Есть понимание по всем проблемным объектам, что к концу 2022 года они будут введены в эксплуатацию, максимум - в 2023 году", - сказал он.

Стасишин пояснил, что Москва проинформировала Минстрой о том, как достраиваются проблемные объекты, в частности, такие резонансные как "Царицыно", "Шишкин лес", "Академ Палас". "Мы держим ситуацию на контроле, новых проблемных объектов не прибавляется", - отметил замминистра.

Накануне председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщала журналистам, что права свыше 1,65 тыс. обманутых дольщиков восстановили в Москве с начала 2019 года с вводом в эксплуатацию 15 домов, всего с 2011 года жилье получили более 16,3 тыс. человек. По ее словам, сейчас в дорожной карте по проблемным объектам числится 34 адреса, за счет бюджета достраиваются 13 объектов.