Ледовые балеты впервые пройдут на востоке Москвы на фестивале "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Жители востока Москвы смогут посмотреть ледовые балеты на двух площадках, которые впервые откроются там в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Отмечается, что одними из самых зрелищных событий фестиваля "Путешествие в Рождество" являются ледовые балеты. За месяц на фестивале их покажут более 150 раз.

"И если раньше посмотреть их можно было только в центре столицы, то этой зимой показы впервые пройдут и на двух окружных площадках "Путешествия" - в сквере у Гольяновского пруда и на улице Святоозерной, вл. 1. Стоимость входного билета для взрослых посетителей - 100 рублей, детям до семи лет - бесплатно", - говорится в сообщении.

В "Ледовом театре" в Новопушкинском сквере, а также на катках фестиваля "Путешествие в Рождество" в сквере у Гольяновского пруда и на улице Святоозерная пройдут показы балетов на льду в постановке пятикратного чемпиона США Петра Чернышева. В программу вошли спектакли "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Чиполлино", "Белоснежка", "Золушка", "Царевна-Лягушка". На этих площадках также покажут премьерный спектакль "Снежная королева".

В некоторых показах на лед выйдет олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Также в спектаклях примут участие олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, многократный чемпион России Максим Ковтун, призеры чемпионатов мира и Европы в танцах на льду Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас из Литвы.

Продолжительность каждого спектакля - около часа. В свободное от показов время "Ледовые театры" будут работать как катки.

О фестивале

Ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве в этот раз будет приурочен к 55-летию первого выхода человека в открытый космос и пройдет с 13 декабря по 12 января. В центре города появятся три праздничные площадки, общей темой которых стал космос.

Первая из них - "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы" - расположится между домами 9 и 13 по Тверской улице. Вторая - "Покорение. 1950-1960 годы" - разместится между домами 1 и 7, а на улицах Охотный Ряд и Моховая появится площадка "Космическая миссия. 1970-1980-е годы".

Более 80 фестивальных площадок раскинутся по всей столице (в центре, в округах и в городских парках). Посетителей ждут 8,5 тыс. мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, 15 работающих катков и 1,5 тыс. концертных программ.