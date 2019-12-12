Мединский и Собянин открыли музей военной формы в Москве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский приняли участие в четверг в церемонии открытия музея военной формы на Большой Никитской улице.

"Вообще, когда говорят о музейном чуде Москвы - это шестидесятое чудо за последние годы, шестидесятая музейная площадка, юбилей своеобразный такой", - рассказал Собянин на церемонии открытия. Он напомнил, что новый музей расположился в одном из уникальных особняков Москвы, который прошел реставрацию. По мнению Собянина, военная форма, представленная в музее, оживляет и сцены истории, и судьбы людей.

"Она воссоздает историю российского государства, историю знаменитых известных баталий, тяжелую военную историю России", - поделился впечатлениями мэр Москвы. Он предложил проводить в здании музея в особых случаях церемонии бракосочетания с участием представителей современного офицерского корпуса России.

"Мы ввели новую традицию проводить свадебные обряды в самых лучших местах Москвы. Я думаю, не всегда, но торжественное бракосочетание офицеров можно было бы здесь проводить", - предложил он.

Министр культуры России Мединский поблагодарил всех тех, кто причастен к созданию музея военной формы. "Я хотел бы сказать отдельное спасибо правительству Москвы в лице Сергея Семеновича Собянина за поддержку в реализации всех музейных концепций", - сказал министр культуры.

О музее

Музей военной формы открылся в комплексе исторических зданий, расположенных по адресу: Большая Никитская ул., д. 46/17, стр. 1. Отреставрированный ансамбль городской усадьбы XIX века является объектом культурного наследия федерального значения. В 2017-2019 годах министерство культуры России реализовало проект комплексной реставрации усадьбы и ее приспособление под музейные цели. Из бюджета Москвы была выделена субсидия в размере 300 млн рублей на софинансирование работ по созданию экспозиции.

Музей военной формы охватывает эпоху от Петра I до наших дней. Общая площадь нового музейного комплекса российского военно-исторического общества превышает 4 тыс. кв. м, экспозиционно-выставочные залы занимают 1,5 тыс. кв. м.

В музее будет работать три постоянных экспозиции, в создании которых приняли участие ведущие музеи России - Эрмитаж, Исторический музей, Третьяковская галерея, Русский музей и другие.

Гости музея смогут увидеть основные этапы эволюции военной формы - с момента создания регулярной армии Петра I и до наших дней. Постоянная экспозиция "Мундир для героя" охватит 22 зала и расскажет об особенностях развития формы Русской Императорской, Рабоче-Крестьянской Красной, Советской и современной Российской армий.