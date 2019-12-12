{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мединский и Собянин открыли музей военной формы в Москве

Мэр Москвы предложил проводить в здании музея в особых случаях церемонии бракосочетания с участием представителей современного офицерского корпуса России
Министр культуры РФ Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский приняли участие в четверг в церемонии открытия музея военной формы на Большой Никитской улице.

"Вообще, когда говорят о музейном чуде Москвы - это шестидесятое чудо за последние годы, шестидесятая музейная площадка, юбилей своеобразный такой", - рассказал Собянин на церемонии открытия. Он напомнил, что новый музей расположился в одном из уникальных особняков Москвы, который прошел реставрацию. По мнению Собянина, военная форма, представленная в музее, оживляет и сцены истории, и судьбы людей.

"Она воссоздает историю российского государства, историю знаменитых известных баталий, тяжелую военную историю России", - поделился впечатлениями мэр Москвы. Он предложил проводить в здании музея в особых случаях церемонии бракосочетания с участием представителей современного офицерского корпуса России.

"Мы ввели новую традицию проводить свадебные обряды в самых лучших местах Москвы. Я думаю, не всегда, но торжественное бракосочетание офицеров можно было бы здесь проводить", - предложил он.

Министр культуры России Мединский поблагодарил всех тех, кто причастен к созданию музея военной формы. "Я хотел бы сказать отдельное спасибо правительству Москвы в лице Сергея Семеновича Собянина за поддержку в реализации всех музейных концепций", - сказал министр культуры.

О музее

Музей военной формы открылся в комплексе исторических зданий, расположенных по адресу: Большая Никитская ул., д. 46/17, стр. 1. Отреставрированный ансамбль городской усадьбы XIX века является объектом культурного наследия федерального значения. В 2017-2019 годах министерство культуры России реализовало проект комплексной реставрации усадьбы и ее приспособление под музейные цели. Из бюджета Москвы была выделена субсидия в размере 300 млн рублей на софинансирование работ по созданию экспозиции.

Музей военной формы охватывает эпоху от Петра I до наших дней. Общая площадь нового музейного комплекса российского военно-исторического общества превышает 4 тыс. кв. м, экспозиционно-выставочные залы занимают 1,5 тыс. кв. м.

В музее будет работать три постоянных экспозиции, в создании которых приняли участие ведущие музеи России - Эрмитаж, Исторический музей, Третьяковская галерея, Русский музей и другие.

Гости музея смогут увидеть основные этапы эволюции военной формы - с момента создания регулярной армии Петра I и до наших дней. Постоянная экспозиция "Мундир для героя" охватит 22 зала и расскажет об особенностях развития формы Русской Императорской, Рабоче-Крестьянской Красной, Советской и современной Российской армий.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичМединский, Владимир РостиславовичРоссия
Реклама на ТАСС
Пробки в Москве достигли 10 баллов
В ЦОДД рекомендуют сместить поездки на личных автомобилях на более позднее время - после 21:00
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС