Ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал на всех площадках в Москве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в пятницу в Москве. Тематические площадки раскинулись по всей столице, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В наступающем сезоне "Путешествие в Рождество" пройдет с 13 декабря по 12 января. Фестивальные площадки раскинутся по всей столице - в центре, в округах и в городских парках", - сообщили в оргкомитете.

Посетителей ждут увлекательные события культурной программы, открытые тренировки по зимним видам спорта, рождественские угощения и широкий выбор сувениров.

В дни фестиваля "Путешествие в Рождество" на площадке в Камергерском переулке откроется "Домик добра". Там взрослые и дети смогут узнать все о работе крупнейших российских благотворительных фондов и поучаствовать в добрых акциях и увлекательных творческих программах. "Гостей ждут занятия по созданию украшений для дома, сессии арт-терапии, шахматный турнир, конкурс чтецов, выставка кошек и другие чудесные события. Кроме того, впервые все посетители смогут поучаствовать в украшении елочек, установленных в самом центре столицы", - сообщили в оргкомитете.

Первый мастер-класс пройдет 13 декабря. Фонд "Жизнь" организует мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и проведет флешмоб "Мы вместе". В рамках мероприятия гостям предложат создать фотосказку про доброго лисенка.

Ледовые шоу и ярмарка

Самыми зрелищными мероприятиями на фестивале "Путешествие в Рождество" станут ледовые шоу. За месяц ледовые балеты на фестивале покажут более 150 раз.

"Раньше посмотреть их можно было только в центре столицы, то этой зимой показы впервые пройдут и на двух окружных площадках "Путешествия" - в сквере у Гольяновского пруда и на улице Святоозерская, 1", - сообщили в оргкомитете.

Подарить себе праздник можно в любой день. Так, в "Ледовом театре" на площади Революции покажут шоу, поставленные двукратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы Евгением Плющенко: "Лебединое озеро", "Снежный король" и "Короли и Королевы льда".

На Манежной площади пройдет большая Рождественская ярмарка. "Сюда стоит заглянуть и за покупками, и за впечатлениями: послушать чтения европейских сказок в "Библиотеке", отправить письмо на Рождественской почте, приготовить леденцы в "Карамельной мастерской" или, например, шоколадные конфеты. "Конфетные" мастер-классы пройдут 13 декабря, с 16:00 до 20:00 в локации "Брюссель-Вена", - пояснили в оргкомитете.