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Новая станция "Курьяново" откроется на МЦД-2 в 2020 году

Она строится между остановочными пунктами "Москворечье" и "Перерва"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Готовность остановочного пункта "Курьяново" на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 составляет 70%, станцию планируется открыть в 2020 году, сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"Строительство нового остановочного пункта "Курьяново" на Курском направлении Московской железной дороги, который войдет в состав МЦД-2 "Курско-Рижский", планируется завершить в середине 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станция строится между остановочными пунктами "Москворечье" и "Перерва". Она повысит транспортную доступность столичных районов Марьино и Курьяново.

"Курьяново" будет включать в себя платформу с навесом во всю длину, подземный пешеходный переход с двумя вестибюлями. Для удобства пассажиров инфраструктуру оснастят лифтами и эскалаторами. В вестибюлях также разместят билетные кассы и турникеты. Станцию оформят в стиле хай-тек.

"В настоящее время готовность остановочного пункта составляет около 70%. Работы проходят в круглосуточном режиме без остановки движения поездов", - уточняется в сообщении.

О МЦД

Об идее пуска Московских центральных диаметров (МЦД) было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным.

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