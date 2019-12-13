Подача заявлений на регистрацию брака на необычных площадках открылась в Москве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Около 500 церемоний заключения брака планируется провести до конца 2019 года на необычных площадках в Москве, уже открыта подача заявлений на 2020 год. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"Новые площадки регистрации брака открыты только полгода, но уже стало очевидно, насколько они популярны. За это время на площадках расписалось уже более шести тысяч пар, а до конца года поженятся еще более 500 пар. В последние два месяца мы получали множество обращений от пар, которые уже сейчас хотели бы подать заявление на заключение брака в необычных местах столицы в 2020 году. И вот с этого дня у них появилась такая возможность", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Всего в 2020 году на новых площадках планируют провести свыше 8,5 тыс. церемоний. Наиболее популярными остаются исторические особняки и башни делового центра "Москва-Сити". Также можно заключить брак на ипподроме, в планетарии, "Москвариуме", "Лужниках" и других местах. Церемонии регистрации браков там проводят по пятницам и субботам, а на некоторых площадках действуют ограничения по количеству гостей.

Ранее сообщалось, что необычные площадки ЗАГС в Москве начали работу 4 мая, накануне праздника Красной горки, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. Считается, что брак, заключенный именно в этот день, будет долгим и счастливым. В первый день работы площадок свадьбы на них сыграли 150 пар.

В настоящее время пары могут провести регистрацию брака уже на 30 необычных площадках, среди них также есть ресторан "Карлсон", стадионы "Спартак" и "Лужники", Останкинская телебашня, центр искусств храма Христа Спасителя, гостиница "Националь". Подать заявление на регистрацию брака в необычных местах могут все желающие в соответствующих отделках ЗАГС или через портал госуслуг.