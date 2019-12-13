Десять школ в Москве проверяют после сообщений с угрозами взрывов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в пятницу утром в десять школ Москвы, школьников и учителей эвакуируют в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в зданиях десяти столичных школ заложены взрывные устройства. В целях безопасности людей эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

На местах работают сотрудники экстренных служб и кинологи.

Ранее в пятницу почти 540 человек были эвакуированы из школы в центре Москвы из-за угрозы взрыва.