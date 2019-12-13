{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Десять школ в Москве проверяют после сообщений с угрозами взрывов

На местах работают сотрудники экстренных служб и кинологи

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в пятницу утром в десять школ Москвы, школьников и учителей эвакуируют в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в зданиях десяти столичных школ заложены взрывные устройства. В целях безопасности людей эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

На местах работают сотрудники экстренных служб и кинологи.

Ранее в пятницу почти 540 человек были эвакуированы из школы в центре Москвы из-за угрозы взрыва.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Красную ветку метро Москвы планируют продлить вдоль Щелковского шоссе
Также в институте Генплана Москвы отметили, что сейчас идет подготовка к продлению Арбатско-Покровской линии до района Гольяново
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС