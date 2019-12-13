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Граффити "Летчики-герои" на Садовом кольце в Москве восстановят после акта вандализма

Чтобы подобные случаи вандализма не повторялись, специалисты организуют наряды и видеонаблюдение
Граффити "Летчики-герои" на Садовом кольце в Москве Олеся Кулинчик/TACC
Описание
Граффити "Летчики-герои" на Садовом кольце в Москве
© Олеся Кулинчик/TACC

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Граффити "Летчики-герои" на Садовом кольце в Москве восстановят к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Граффити "Летчики-герои" с изображением героев Великой Отечественной войны открылись в Москве на здании по адресу Садовая-Каретная, 24/7 в рамках городского арт-проекта в 2015 году.

"Произошел гадкий случай, хотя он единственный: вандалы осквернили граффити, которые были нанесены к 70-летию Победы, наши "Летчики-герои" на Параде, они начеркали и зачертили их, испортили. В ночь со 2 на 3 декабря произошел инцидент. В данный момент надписи закрашены силами коммунальных служб. Планируется восстановить к годовщине Великой Победы данную художественную работу на Садовом кольце, работу исполнят авторы проекта", - сказал Герасимов.

Он уточнил, что представители правопорядка, столичного департамента культуры и культурного наследия, Москомархитектуры и ГБУ "Жилищник" поддержали решение о восстановлении граффити к 75-й годовщине Победы. Авторы подтвердили, что готовы начать восстановление работы.

"Вопрос стоит также о том, что сделать, чтобы таких случаев вандализма не повторялось. Сегодня наши службы с Петровки, 38 подтвердили, что для этого будут приняты дополнительные меры, в том числе наряды и видеонаблюдение. Разыскная работа по поиску тех, кто это сделал, уже ведется. Очень важно, чтобы они были наказаны", - сказал глава комиссии Мосгордумы.

Граффити-проект, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, был реализован департаментом культуры Москвы с мая 2015 года. Ко Дню Победы были созданы две работы: портрет генерал-майора Льва Доватора на улице Доватора и "Воин-освободитель" на Кремлевской набережной. Всего в проекте значилось создание 22 работ, 10 из которых департамент культуры реализовал совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО). В частности, три граффити-полотна были подготовлены ко Дню города-2015 - это работы, посвященные маршалу Константину Рокоссовскому, маршалу Митрофану Неделину и маршалу Ивану Кожедубу.

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